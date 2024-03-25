Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, ставит задачу своим коллегам: чтобы все поручения Юрия Петровича были отработаны

Итоги визита в регион заместителя председателя правительства Юрия Трутнева, промышленные успехи Ловозерского района, итоги конкурса благоустройства «На Севере – твой проект» и отчёт бизнес-омбудсмена - главные темы оперативного совещания в региональном правительстве.

Губернатор Андрей Чибис начал оперативное совещание с минуты молчания в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Глава региона призвал северян, руководителей всех уровней не поддаваться призывам, которые направлены на то, чтобы внести раскол в общество, посеять агрессию в умы и сердца людей. Губернатор также сообщил, что в Мурманской области усилены меры безопасности.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Все необходимые действия и решения приняты сразу же после первых сообщений. Незамедлительно будем реагировать и внимательно относиться ко всем рискам и инцидентам».

Во время оперативного совещания Андрей Чибис подвел итоги визита в Мурманскую область заместителя председателя правительства Юрия Трутнева. Глава региона подчеркнул, что вице-премьер поддержал ряд предложений по развитию арктических регионов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Прошлись по темам, которые и сейчас в работе. Юрий Петрович поддержал работу группы, которая консолидирует позицию и бизнеса всех субъектов Федерации в Арктической зоне России. В том числе мы обсудили тему формируемых новых национальных проектов и необходимость приоритизации регионов Арктики в этих мероприятиях».

Как сообщил губернатор, на встрече также обсудили вопрос создания нового кампуса мирового уровня для Мурманского арктического университета, расширение провозной способности транспортного узла и необходимость распространения в Арктической зоне России программы арендного жилья по аналогии с Дальним Востоком.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Задача, коллеги, чтобы все поручения Юрия Петровича были отработаны, чтобы дать дополнительную возможность реализовать то, что для нас является очень актуальным и важным».

В ходе рабочей поездки в Кировск вице-премьер вместе с главой региона и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым открыли новый подземный горизонт +10 метров на Кировском руднике. В воплощение масштабного проекта компания вложила 36 млрд рублей, в работах по монтажу и подготовке объекта к эксплуатации было занято порядка двух тысяч специалистов.

Стратегически важным для страны остаётся и Ловозерский ГОК.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На градообразующем предприятии – Ловозерском ГОКе – идёт расширение объёмов добычи и углубления переработки лопаритового концентрата, чтобы выпускать стратегические металлы для приоритетных отраслей промышленности. И можно сказать, что после решения суда о возврате Ловозерского ГОКа в государственную собственность, предприятие фактически переживает новый этап развития. Хочу отметить, что Ловозерский район стал районом ещё одного стратегического важного проекта не только для нашей области, но и для всей страны – на территории района идёт работа по развитию месторождений лития».

51 детскую и спортивную площадки установят в 27 населённых пунктах Мурманской области в рамках программы «На Севере – твой проект». В голосовании за благоустройство приняли участие свыше 22 тысяч человек. Это программа для активных жителей многоквартирных домов. Она была запущена для того, чтобы у людей появилась возможность получать финансирование на установку новых комплексов в их дворах.

Мария Гаврилова, заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «Конкурсный отбор прошли… В том числе и в социальных сетях».

В рамках оперативного совещания уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Марта Говор представила отчётную информацию. Доклад недавно был зачитан на заседании Мурманской областной Думы, где был принят депутатами единогласно.

Омбудсмен подвела общие итоги работы института государственной защиты бизнеса, доложила о ситуации в сфере предпринимательства в регионе, основных обращениях, системных и частных проблемах бизнеса. Так, с ноября 2023 года к Марте Говор обратились за помощью более 130 субъектов предпринимательской деятельности. Более 80 обращений уже удалось решить в пользу предпринимателей.

По мнению участников совещания, неплохо себя чувствуют и социально-ориентированные некоммерческие организации. Чтобы стимулировать создание и развитие таких учреждений, их финансирование было увеличено в 4,5 раза – с 74 млн рублей в 2019 году до 341 миллиона в 2023 году. Помимо этого, организации сами привлекают дополнительные средства, участвуя в федеральных грантовых конкурсах. Например, в прошлом году было привлечено 75 миллионов внебюджетного финансирования.