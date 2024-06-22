Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, возглавит комиссию Госсовета по развитию СМП и Арктики, моряки Северного флота – с визитом на Кубе и с крылатыми ракетами в Баренцевом море – вехи семидневки

В Мурманске состоялось антитеррористическое учение «Лагуна-танкер-2024». Тренировкой в морском районе руководил начальник Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенант Станислав Маслов. По легенде учения, условные террористы, находящиеся на борту морского судна, используя беспилотные летательные аппараты, подорвали танкер с нефтью в Баренцевом море.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии - Владислава Паксюаткина, главный специалист-эксперт управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Мурманской области; Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея; Екатерина Крюкова, заместитель директора по народному творчеству Мурманского областного Дворца культуры им. С.М. Кирова.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, возглавит комиссию Госсовета по развитию Северного морского пути и Арктики. Об этом решении сообщил советник главы государства, специальный представитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин, выступая на XI Сибирском транспортном форуме в Новосибирске. Ранее, на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Президент России Владимир Путин сообщил, что работа по развитию инфраструктуры СМП будет продолжаться, для этого в Госсовете создадут профильную комиссию.

Отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков», завершил неофициальный визит и вышел из порта кубинской Гаваны. За время пребывания в порту экипажи приняли участие в протокольных, торжественных и памятных мероприятиях, в том числе посвящённых Дню России. Значимым событием для военнослужащих Северного флота стало посещение фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и атомного ракетного подводного крейсера «Казань» президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем. В рамках культурной программы, российские военные моряки посетили Центр исторического наследия Фиделя Кастро, военно-исторический комплекс «Морро-Кабанья». В военно-морской академии «Гранма» североморцы приняли участие в товарищеском футбольном и волейбольном матчах с кубинской стороной. После выхода из территориальных вод Республики Куба отряд кораблей продолжат выполнение задач в соответствии с планом дальнего похода. Стоит отметить, что за действиями моряков пристально наблюдают другие страны. В день выхода, например, в районе кружил американский патрульный противолодочный Boeing.

Атомные подводные лодки Северного флота успешно выполнили пуски крылатых ракет «Калибр» и «Гранит» в Баренцевом море. Стрельбу произвели атомные подводные ракетные крейсеры «Северодвинск» и «Орёл» на удалении около 170 километров по сложной мишенной позиции, имитирующей отряд десантных кораблей условного противника. Район проведения ракетной стрельбы был заблаговременно закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации. Выполнение учений обеспечивали корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Успешное испытание ракетного оружия ещё раз подтвердило его надёжность и эффективность.

Учёные проведут мониторинг радиоактивного загрязнения окружающей среды в местах затопления атомных подводных лодок и других объектов с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами в Баренцевом море. Этой работой займётся вышедшее в экспедицию из Архангельска научно-исследовательское судно «Иван Петров. В ходе экспедиции будут отобраны пробы морской воды с разных глубин, донных отложений и аэрозолей, проведён анализ на содержание в них техногенных радионуклидов и дана оценка радиоактивного загрязнения окружающей среды. Специалисты также проведут летнюю гидрологическую и гидрохимическую съёмку Белого моря, комплексные исследования на вековых океанографических разрезах. В Архангельск судно вернётся в начале июля.

В Мурманске состоялось антитеррористическое учение «Лагуна-танкер-2024». Тренировкой в морском районе руководил начальник Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенант Станислав Маслов. По легенде учения, условные террористы, находящиеся на борту морского судна, используя беспилотные летательные аппараты, подорвали танкер с нефтью в Баренцевом море. Участники учебной операции задержали нарушителей, занялись ликвидацией пожара и эвакуацией пострадавших. В тренировке приняли участие подразделения специального назначения, корабельный и судовой состав Пограничного управления и других органов безопасности, Северного флота, профильных морских спасательных организаций, авиация ФСБ России, МЧС и Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра. По оценке руководителя оперативного штаба генерал-лейтенанта Станислава Маслова, участники учения показали высокий профессионализм и слаженность действий.

На Имандре затонул гидроплан. Самолётом, который вылетел из населённого пункта Тик Губа недалеко от Апатитов, управлял мужчина, не имеющий прав. К месту происшествия незамедлительно выехали спасатели. На месте работали две водолазные группы по обследованию места падения - осмотру воздушного суда и поиску пилота. В настоящее время тело извлечено на берег. Следователем устанавливаются обстоятельства падения гидросамолета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Михаил Авакьян, Мурманский транспортный прокурор: «За получение взятки перед судом предстанет бывший заместитель руководителя мурманского филиала одного из государственных унитарных предприятий». По версии следствия, обвиняемый и его руководитель вступили в преступный сговор для получения взятки почти в 17 млн рублей от учредителя одной из коммерческих организаций за заключение договора на ремонт ледокола и беспрепятственное принятие выполненных работ. В рамках оперативного эксперимента соучастники получили от учредителя компании первую часть взятки и были задержаны следователями. Сотрудники региональное управление СК допросили свидетелей, осмотрели изъятые предметы и документы. Один из подозреваемых полностью признал свою вину, уголовное дело направлено в суд. В отношении второго фигуранта, ранее занимавшего должность руководителя филиала, уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование по которому продолжается.

Продолжается приём документов от претендентов на участие в выборах губернатора Мурманской области. Регистрироваться в региональный избирком пришёл уже четвертый человек.

В День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны у памятника «Печная труба» прошёл торжественный митинг. Горожане традиционно несут цветы, чтобы почтить подвиг всех, кто ковал Победу.

И вновь о безопасности: в дни летних каникул вопросы профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций, причиной которой могут стать дети, являются важнейшими для родителей, специалистов экстренных служб и детских организаций. В городском оздоровительном лагере инспекторы пожарного надзора гости частые, в прочем, у ребят вопросов от встречи к встрече меньше не становится.

На другой конец огромной страны съездила делегация из мурманской Детской театральной школы. Педагоги ДТШ приняли участие в первом дальневосточном театральном фестивале: себя показали и на других посмотрели.

Театральный сезон подходит к концу, а мурманские актёры продолжают радовать северян новыми постановками. Уже в эти выходные в Мурманском областном драматическом театре представят премьеру спектакля «Девятый выпуск».

Всё большую популярность на Севере набирает катание на сапбордах: северяне вышли на новый уровень активного отдыха. Вооружаясь веслом, смело бросаются, словно мамонтёнок на льдине, на узкой доске в путешествие по ледяным водоёмам Мурманской области. Один из Центров аренды сапбордов работает в Полярном.

Команда известного музыкального телеканала приехала в Мурманскую область не для того, чтобы рассказать о музыкальных новинках, а показать регион на краю света во всей красе. Команда «Арктик-ТВ» узнала, что успели посетить и попробовать туристы.

Сегодня 115-летний юбилей отмечают военнослужащие и сотрудники кинологических подразделений Росгвардии. Именно в этот день в 1909 году в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие первых в России питомника и школы дрессировщиков полицейских собак.

К завершению подходит первый месяц летнего трудоустройства несовершеннолетних. Альтернативой отдыху торопятся воспользоваться юные александровцы. Почти 40 предприятий и организаций ЗАТО Александровск открыли двери несовершеннолетним сотрудникам.

Уже в начале весны на улицах городов Мурманской области появились стойки в электросамокатами. Эти устройства позволяют с лёгкостью добраться из точки А до точки Б, однако, не всем северянам по нраву такие технологии. Какие правила нужно вводить водителям средств индивидуальной мобильности, узнала Анастасия Кочурова.