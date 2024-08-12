Андрей Чибис начал оперативное совещание с минуты молчания в память о погибших моряках-подводниках на ракетном крейсере «Курск»

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «24 года прошло, а память о них жива. И мы, безусловно, будем их чтить, потому что это не просто трагедия Северного флота в Мурманской области, это трагедия всей страны».

После глава региона подвёл итоги рабочей встречи с Президентом России Владимиром Путиным. Именно на ней были озвучены важные для развития Мурманской области темы. Например, разработки отдельного стандарта в сфере здравоохранения. Расходы на внедрение стандарта могут компенсировать из федерального бюджета. Также Владимир Путин одобрил софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов в Арктике. Это позволит увеличить объём проводимых работ и продлить срок службы зданий. Губернатор отметил, что региональное правительство незамедлительно приступает к отработке направлений, поддержанных президентом.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «К реализации всего, что мы подготовили в рамках выполнения его поручений в прошлом году, когда он поддержал тему развития опорных населённых пунктов в Арктике, включая федеральное софинансирование мероприятий. С учётом состоявшейся встречи и поддержки, которую оказал президент, я прошу максимально быстро запускать проект».

В Мурманской области сохраняется высокий класс пожарной опасности. Во время оперативного совещания глава региона отметил, что по вине человека произошло 45 лесных возгораний. Он призвал северян и гостей области не посещать леса и не разводить там костров, а виновных привлекать к ответственности, вплоть до уголовной.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Напомню для вех наших жителей и гостей, что ещё 22 июля мы ввели ограничения на посещение лесов, с 8 августа мы ввели режим повышенной готовности. Ещё раз хочу напомнить, это означает запрет на посещение лесов и категорически жесткий запрет на разведение костров».

В Мурманской области в рамках подготовки к отопительному сезону уже промыто и опрессовано более 80% многоквартирных домов. Помимо этого, выполнены необходимые технические мероприятия на 70% социальных объектов, подведомственных министерствам здравоохранения, образования и науки, труда и социального развития региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В этом году мы традиционно выделили дополнительную помощь муниципальным образованиям в размере 80 млн рублей из областного бюджета на подготовку к отопительному периоду».

Всего на подготовку к отопительному сезону, в том числе в рамках плана «На Севере – жить», направлено 122,5 млн рублей. Эти средства были направлены на ремонт участков тепловых сетей в Оленегорске, Апатитах, Полярном, Верхнетуломском, Мурмашах, Пушном и Енском, ремонт линий электроснабжения в Колвице, Чаваньге и Краснощелье, а также на дополнительные мероприятия.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «По итогам прошлого года, у нас количество технологических нарушений на наших теплосетях в сравнении с 2019 годом сократилось в два раза. Хороший показатель, и этот уровень нужно, безусловно, держать»

На совещании Андрей Чибис подвёл итоги рабочего визита министра энергетики РФ Сергея Цивилева в Мурманскую область. Все мероприятия, которые проходили с его участием, касались темы развития Кольской энергосистемы. Газификация, как отметил Цивилев, – это толчок для развития экономики страны. Многие заводы будут работать на реализацию этого проекта и будут обеспечены работой минимум на 50 лет. Ключевой задачей названа комплексная модернизация ТЭЦ и котельных.

Андрей Чибис отметил, что озвученные вопросы будут незамедлительно взяты в работу региональным правительством.