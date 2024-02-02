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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.02.24 19:30

Андрей Чибис наградил мурманчан, помогающим участникам СВО, премией «Команда Путина»

В список отличившихся вошли 25 неравнодушных волонтёров, среди которых педагоги, врачи, журналисты и предприниматели.

В Мурманской области наградили волонтёров, которые помогают участникам специальной военной операции. Предприниматели, врачи, педагоги и журналисты вносят важный вклад в поддержку тех, кто остро в ней нуждается.

Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома общественного движения «Народный фронт»: «Это единение жителей Мурманской области заметно. К нам приходят люди совершенно разных профессий, социального положения. Вы же знаете громкие истории, когда бабушка передала свои деньги - 500 тысяч рублей, бизнесмены приходят отдают, приносят носки. Каждый день в Народный фронт приходят люди».

25 неравнодушных мурманчан удостоены премии Президента России «Команда Путина», ещё 50 волонтёров будут награждены благодарственными письмами от главы исполкома Народного фронта.

Эти люди, рискуя своими жизнями, отправляются в самую гущу событий, чтобы помогать местным жителям и военным. Так, специальным гостем церемонии награждения в Мурманске стал Семён Пегов, автор проекта «WarGonzo», журналист, работающий на передовой.

Семён Пегов, руководитель проекта «WarGonzo»: «Не могу не отметить родство донбасского духа - сурового по-своему, духа шахтёров и северного русского характера. На фронте наши национальные мелодии звучат по-настоящему в унисон. Это такая крепкая дружба, которая сохранится на долгие-долгие годы».

Неравнодушные жители Заполярья продолжают сбор гуманитарной помощи как для жителей Донбасса, так и для военнослужащих. Это различные продукты питания, одежда, вещи первой необходимости и техника, облегчающая службу.

Сергей Тян, начальник штаба «Юнармии» Мурманска: «Сегодня награждают людей, которые занимают активную гражданскую позицию, объединяют вокруг себя единомышленников и участвуют в жизни страны. Своей работы показывают настоящие ценности российского народа, это братство, товарищество, взаимопомощь, уважение к традициям и памяти предков».

Среди награжденных, например, специальный корреспондент телеканала «Звезда» в Мурманске Елена Сивонен, которая неоднократно работала на территории ЛНР, предприниматель Илья Кудрин, военнослужащие-медики Северного флота.

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Последние комментарии

51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
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Алексей
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