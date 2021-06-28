Андрей Чибис не даёт расслабиться правительству и муниципалитету в летний период

В правительстве Мурманской области состоялось очередное оперативное совещание. Его участники традиционно обсуждали главные темы жизни региона.

Началось заседание с заявления губернатора об открытии в Кандалакше центра «Мой бизнес», который поможет предпринимателям вести своё дело. Глава региона попросил Корпорацию развития выстроить правильную систему работы с предпринимателями в каждом муниципалитете. Далее он сообщил, что региональное правительство поможет в сносе и расселении двух подъездов сгоревшего дома в Кандалакше на улице Спекова.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Там люди фактически в этом доме не живут. Кто-то где-то находится, но в ужасном состоянии, нельзя в таком виде дома оставлять. Поручение: источник найти, чтобы этот дом расселить».

Появился девятый резидент ТОР «Столица Арктики». Это будет компания, которая займётся монтажом и покраской модулей металлоконструкций и трубопроводов. Она планирует создать в Мурманской области свыше 300 рабочих мест при выходе на проектную мощность.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «И сразу два новых резидента Арктической зоны, их уже 51 на нашей территории. И я хочу сказать спасибо экономическому блоку, Корпорации развития за эту работу, по сопровождению тех, кто заявляет свои проекты и по привлечению новых инвесторов».

Далее представители муниципалитетов доложили о ходе проведения ремонтных работ во дворах, общественных пространств и конечно, капитального ремонта домов. А министр культуры Ольга Обухова сообщила, что в этом году предусмотрено 9 видов грантов на поддержку проектов в сфере культуры и искусства в Мурманской области на общую сумму более 44 миллионов рублей.

Губернатор в свою очередь отметил, что необходимо следить, чтобы все средства доходили до получателей в кратчайшие сроки. Это касается всех сфер, которые их предоставляют. А в случае возникновения трудностей у организаций в оформлении отчётной документации, необходимо оказывать им помощь.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вы чего ждёте-то полгода, пока люди от грантов начнут отказываться? Потому что не могут отчётность для УФК выполнить. Да, это не простоя задача, наши органы власти тоже с этой отёчностью работают и знают, что это сложно. Но какая проблема взять казначейство, сотрудников ФАПМАов и оказать помощь нашим предпринимателям, все необходимые документы в казначейство предоставить?».

Кроме того, на совещании стало известно, что «Дальневосточный гектар», будет доступен во всех муниципалитетах Мурманской области. Уже с 1 августа начнёт работать программа по предоставлению земельного участка без проведения торгов сроком на 5 лет в безвозмездное пользование.