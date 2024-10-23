На стратегической сессии по развитию Арктической зоны России, которая состоялась в Москве под председательством премьер-министра Михаила Мишустина, Андрей Чибис выступил с рядом инициатив, направленных на ускоренное социально-экономическое развитие региона.

По словам губернатора, финансирование объектов мастер-планов в рамках национальных проектов – это приоритет. Также важно обеспечить дополнительное федеральное финансирование программ энергоэффективного капитального ремонта. В условиях новой геополитической реальности требуется актуализация стратегических документов по развитию АЗРФ до 2050 года и синхронизация их с другими нормативно-правовыми актами. Кроме того, среди ключевых остаётся вопрос оказания медицинской помощи.

Как отметил Андрей Чибис, необходимо сформировать наиболее эффективно работающую модель здравоохранения в Арктике – стандарт «Арктической медицины».