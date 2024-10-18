Андрей Чибис обсудил перспективы сотрудничества с генеральным консулом Республики Беларусь в Санкт-Петербурге Николаем Рогожником

Сегодня губернатор Мурманской области провёл рабочую встречу с генеральным консулом Республики Беларусь в Санкт-Петербурге Николаем Рогожником. Основной темой обсуждения стало укрепление двусторонних связей и расширение совместных проектов.

«Наше сотрудничество активно развивается. Всё, о чем мы договаривались с коллегами на прошлых встречах и в поездках, выполнено – «БелАЗы» работают, учебная аудитория в Апатитах открыта – студентов обучаем, в городах и посёлках Мурманской области 200 единиц техники обеспечивают пассажирские перевозки. Конечно, продолжаем работать над важным проектом, самым ключевым и значимым, – это строительство терминала в порту Мурманск. Уверен, что всё получится! Позитивная динамика – совершенно очевидный фактор», – подчеркнул Андрей Чибис.

В свою очередь, Николай Рогожник поблагодарил главу региона за встречу, отметив , что эффективное сотрудничество между странами продолжается и отвечает взаимным интересам. Это первый визит дипломата в должности генерального консула в Мурманскую область, который начался с посещения регионального ремонтно-сервисного центра «БелАЗ».

«Вчера мы посетили сервисный центр, там уже заканчиваются подготовительные работы. Знаю, что вас пригласили на открытие, руководство Министерства промышленности Республики Беларусь также будет принимать в нём участие, иные коллеги. Нашу технику мы видим на улицах города. Спасибо, Андрей Владимирович, за поддержку. Эту работу мы готовы продолжать в заданном темпе», – сказал Николай Рогожник.