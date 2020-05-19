Андрей Чибис онлайн-встретился с врачами-пульмонологами

Глава региона отметил, что на сегодняшний день эта профессия актуальна как никогда. И сейчас мы в полной мере можем оценить всю важность пульмонологии.

В самом начале онлайн-встречи с врачами-пульмонологами губернатор поблагодарил медперсонал за добросовестную работу в столь сложный для всех период. Он отметил важность их профессии, без которой сегодня не одолеть опасную инфекцию.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Если брать историю с коронавирусом, то мы одни из лучших по стране, с точки зрения выздоровления, с точки зрения минимальных потерь. И за это вам огромное спасибо».

По обещанным стимулирующим выплатам медикам, работающим с коронавирусными больными, уже произвели перерасчёт, рассказал министр здравоохранения регион.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «До 166 тысяч рублей получили врачи. Мы анализировали квитки, кто и сколько получил. До 97 тысяч за работу получили средний персонал, младший до 51, водители до 34 тысяч и прочие до 16 тысяч рублей».

На встрече, главные врачи отчитались по произведенным выплатам, а так же отметили, что нехватки медикаментов и средств защиты в медицинских учреждениях нет.