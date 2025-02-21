Андрей Чибис осмотрел объекты, ремонтируемые и создаваемые в рамках программы реновации ЗАТО в Лупче-Савино Кандалакшского района

Здесь ведут работы по строительству военного городка для 104-й артиллерийской бригады.

В Лупче-Савино подготавливаются основания для здания столовой, медпункта, двух казарм и трёх общежитий, а также площадки под строительство многоквартирных жилых домов для семей военнослужащих.

Глава региона осмотрел технику в формируемой воинской части 37-й отдельной инженерной бригады. Эта часть в том числе будет обеспечивать задачи в рамках спецоперации.