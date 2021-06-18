Туризм, медицина, социальные проекты - губернатор Мурманской области Андрей Чибис отчитался перед депутатами областной Думы о работе правительства в минувшем году, а также озвучил планы на будущее.

2020 год был сложным для всего мира. Пандемия коронавируса заморозила многие процессы и в Мурманской области. Правительству региона во главе с губернатором Андреем Чибисом пришлось принимать непростые решения в сжатые сроки.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Тяжёлый год. Тяжёлый. И, конечно, турбулентность экономики, мировых рынков не позволяла строить никакие прогнозы. Мы просто вместе с компаниями, с предпринимателями очень активно старались сделать всё, чтобы не обвалить экономику. И даже те ограничения, которые мы вводили, мы действовали очень аккуратно, чтобы был экономический рост».

Одной из главных задач было сохранение малого и среднего бизнеса. И регион справился. Правительство не только остановило процесс закрытия существующих в области компаний, но и приложило все усилия к тому, чтобы на месте ушедших появились новые предприниматели. По словам губернатора Андрея Чибиса, пострадавший бизнес получил выплаты на сумму почти 900 млн рублей из регионального бюджета. Поддержали каждого пятого предпринимателя.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Конечно, очень здорово видеть, как реализуются те проекты, которые поддерживали. Запустили губернаторский стартап не только на новые проекты, но и давали действующим, если открывали новые производства».

В условиях нехватки врачей и возросшей нагрузки на докторов проблемы испытывала и медицина. Нехватка коек в стационарах, устаревшее оборудование. Чтобы справиться с ковидом, здравоохранение региона необходимо было модернизировать. И правительство нашло деньги на обновление медицинской техники.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вы помните, что ни ИВЛ, ни СИЗов, ни лекарств в тот момент не было. Мы справились. В лидерах сегодня по тестированию и выявлению коронавируса у наших людей».

В течении года сдавались в эксплуатацию новые и реконструированные социальные объекты. В том числе и спортивные. Всего открыли 41 объект. И строительство продолжается.

Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту: «Андрей Владимирович сказал, что есть объекты, которые люди годами хотели. Это в Коле плавательный бассейн, в Апатитах - скалодром - один из лучших на Северо-западе».

При этом не забыли и про социалку. Правительство совместно с областной Думой разработали и утвердили новый принцип выплаты полярок. Теперь начисляют их с первого дня трудоустройства. Эта мера помогла привлечь в регион в 2020 году, несмотря на пандемию ковида, 214 молодых специалистов. А чтобы удержать на севере местную молодёжь и усилить демографическую политику, ввели новые меры поддержки молодых семей.

Татьяна Кусайко, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «45 процентов жителей региона у нас получают соцмеры поддержки. Это говорит о том, насколько правительство Мурманской области заботися о поддержке граждан региона».

Минимизация ущерба, который причинила экономике региона пандемия коронавируса, увеличила расходы бюджета. Следовательно, необходимо было увеличивать и доходную часть. Здесь важную роль сыграла инвестиционная политика правительства. В частности, новых инвесторов помогли привлечь арктические преференции и льготы, предоставляемые резидентам территории опережающего развития.

Константин Долгов, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «Мы повседневной работой наполняем, строим эти кирпичики, формат, заданный этими законами. Это и Арктическая зона, и ТОР. Здорово, что количество резидентов растёт. В Арктической зоне подавляющее большинство резидентов - мурманские. Это значит, что реальная поддержка бизнеса и на федеральном уровне и на региональном уровне осуществляется верная».

Доклад губернатора занял полтора часа. Затем были вопросы от депутатов и выступления фракций. Представители парламентской оппозиции отметили, что работать есть над чем. Например, буксует программа «Формирование комфортной городской среды». Но в целом доклад приняли практически единогласно.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Андрей Владимирович ответил практически на все вопросы, которые были. Депутаты удовлетворены должны быть ответами».

Из 20 присутствующих в зале депутатов «за» - проголосовали 18 человек. 1 – «против», и один – «воздержался».