Андрей Чибис открыл первое в Мурманской области пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ»

Площадкой для пилотного проекта стала Мурманская областная детско-юношеская библиотека на улице Буркова.

Здесь созданы все условия для комфортного семейного времяпрепровождения и всестороннего развития детей. Родители смогут отдохнуть и интересно провести время, найти единомышленников для обсуждения важных вопросов воспитания или ухода за ребёнком, а также получить консультацию специалиста.

Речь о новом для региона пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ», участие в открытии которого принял и глава региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это новая инициатива, которая реализуется в рамках плана «На Севере – жить». Проект уникальный, и получилось, как мне кажется, достойно».

В первый месяц работы здесь пройдёт цикл тематических лекций, участники обсудят вопросы семейного права и социальной защиты, темы - здоровья мамы и малыша, раскрытие творческого потенциала и знакомство с родным краем.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Главная суть проекта – это место, куда ты можешь прийти с ребёнком и получить нужную консультацию. А в этот момент с твоими детьми кто-то будет заниматься. Можно в это время и просто чай попить с мамочками, такими же как ты».

По результатам месяца будет проведен анализ потребностей северян-посетителей пространства. На базе «СОПОК» также будет осуществляться постоянный мониторинг сложностей, с которыми сталкиваются молодые родители, для дальнейшей проработки и усовершенствования социальной политики региона.

Помимо Мурманска в этом году «СОПКИ.СЕМЬЯ» откроют в Североморске в библиотеке-филиале №2 и в Центральной детской библиотеке Полярного.