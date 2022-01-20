Андрей Чибис отвечал на вопросы северян в онлайн-режиме

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, а также руководители муниципалитетов и профильных ведомств ответили на вопросы северян в онлайн-режиме. В рамках планового приёма граждан были подняты вопросы малого бизнеса и людей с ограниченными возможностями здоровья, темы развития студенческого движения и спорта.

Северянка Татьяна Хабарова попросила губернатора о послаблении противоэпидемических мер – открытии в ТРЦ фудкортов и детских комнат, продлении времени работы ресторанов.

Блок обращений был связан с проблемами инвалидов – взрослых и детей. Помимо просьб, заявители обращались к губернатору и с предложениями.

Глава региона внимательно выслушал жителей и поручил главам администраций муниципалитетов и руководителям министерств найти решения поднятых гражданами проблем.