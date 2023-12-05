Андрей Чибис передал ключи от 12 новых школьных автобусов в муниципалитеты Мурманской области
Сегодня ключи от новых школьных автобусов вместимостью от 10 до 31 места получили представители администраций – Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, ЗАТО г. Заозерск и Печенгского округа.
Переданные транспортные средства соответствует современным требованиям – они оснащены тахографами, спутниковой навигацией ГЛОНАСС, маячками жёлтого или оранжевого цветов. Такие автобусы повышают доступность образовательных и культурных событий, в том числе для учеников школ, расположенных в отдалённых населённых пунктах.
Всего за четыре года нашим регионом было закуплено 76 машин.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Потребности практически или в значительной степени удовлетворены, но автобусы, которые, понятно, были оставлены четыре-три года назад, постепенно-постепенно мы тоже будем выводить из эксплуатации, поставляя новые».