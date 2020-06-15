Андрей Чибис поблагодарил сотрудников аэромобильного госпиталя за труд

Аэромобильный госпиталь и его сотрудники, которые более двух месяцев спасали жизни людей на стройке «НОВАТЭКА», отправляются домой. Губернатор Мурманской области выразил благодарность работникам госпиталя и вручил им памятные грамоты.

Аэромобильный госпиталь МЧС начал работать неподалёку от Белокаменки 12 апреля, когда вспышка коронавируса в рабочем городке была в самом разгаре. 36 человек, среди которых медики, водители, повара, связисты и инженеры, приехали сюда на две недели, но остались на два месяца. Несмотря на суровую снежную весну и полевые условия, они спасали жизни рабочих в очаге заражения и справились со своей задачей.

Игорь Якиревич, главный врач отряда «Центроспас»: «Здесь и ещё в Якутии зона ЧС была объявлена. Это наша работа. Никто никого не отбирает. Проходит селекторное совещание, ставится задача. У нас готовность трёхчасовая на любую точку мира. Поэтому все собраны, все улетели и прилетели сюда. Ну, я спросил, кто, может домой, у кого какие-то проблемы. Нет. Более того, мы хотели ротацию сделать, мы поговорили друг с другом, сказали, что мы пока продолжим работать. Ну, мы, конечно, не знали, что так задержимся, но в итоге никто не уехал. Один только человек по семейным обстоятельствам, надо было его отправить домой».

За всё время работы ни один сотрудник аэромобильного госпиталя, а также ни один из прикомандированных к ним медиков из Кольской ЦРБ не заразился. Теперь в полном составе они улетают домой. Впереди - долгожданная встреча с родными и близкими. Николай Гарбар, например, соскучился по жене. Через два месяца в семье врача московской поликлиники ожидается пополнение. А позади у него около 2000 исследований КТ, сделанных среди снегов в полевых условиях.

Николай Гарбар, врач городской поликлиники №2, г. Москва: «Каждый день созванивался с женой. У неё 32-я неделя беременности. Не увидел процесс роста её, но буду очень свято надеяться, что всё остальное я успею запечатлеть. Хоть ещё и две недели карантина, но буду ждать с нетерпением встречи с ней».

Благодаря работе Николая и его коллег, ситуацию в Белокаменке удалось переломить. Более того, утверждает губернатор Мурманской области, сейчас там самая чистая зона. Новых заболевших давно нет.

Андрей Чибис поблагодарил сотрудников аэромобильного госпиталя за труд и вручил им памятные грамоты.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я хочу сказать спасибо МЧС за оперативную реакцию на нашу просьбу, за то, что профессионально всё отработали, и, конечно, за тех людей, которые вместе с нашими медицинскими работниками создали очень мощную диагностическую команду вблизи Белокаменки. Благодаря этому мы смогли реализовать все те протоколы, все те сценарию, что сегодня можем с лёгкостью сказать, что мы снимаем режим ЧС, снимаем карантин с этой огромной строительной площадки и наращиваем производство на ней».

Вопрос с очагом заражения в Белокаменке закрыт, но расслабляться пока рано, уверен Андрей Чибис. До сих пор регистрируются новые случаи заражения в муниципалитетах Мурманской области. Чтобы не пополнить собой статистику, стоит быть осторожными и соблюдать предписанные законом меры безопасности.