Андрей Чибис поддержал ряд социальных проектов мурманских активистов Народного фронта

Глава региона провёл очередное заседание с представителями Общероссийского народного фронта. Во время рабочей встречи с активистами Народного фронта Андрей Чибис обсудил несколько важных проектов, участники совещания рассмотрели 11 новых обращений граждан. Губернатор высоко оценил качество работы самих активистов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Почти тысяча активистов Мурманской области в постоянном режиме, во взаимодействии со всеми здравыми силами, помогают и сопровождают реализацию всех проектов, которые обозначены президентом нашей страны на нашей территории. Подсказывают, помогают и выявляют те нюансы в самых отдалённых уголках нашей области, где, казалось бы, на бумаге и в рамках отчётов всё хорошо, а на деле возникают сложности и проблемы».

В течение года представители Народного фронта собирают информацию о проблемных ситуациях не только в самих регионах, но и по всей стране. Впоследствии обращения граждан передаются главам регионов и муниципалитетов. Такой подход позволяет охватить большое число людей и учесть всех, кому действительно нужна помощь.

Максим Сахневич, глава регионального исполкома ОНФ в Мурманской области: «Это чаяния людей, чаяния жителей Мурманской области по основным проблемам, с которыми обращаются они у нас в регионе. Андрей Владимирович постоянно работает с нами».

Хорошие задумки действительно есть. Представленные проекты «ПроНеё» и «Тренер» направлены на помощь трудным детям и их родителям.

Анна Калита, сопредседатель регионального отделения «Общероссийского народного фронта» Мурманской области: «Проект «ПроНеё» - проект для мамочек, которые имеют особенных деток. Проект замечательный, его представляет Оксана Кошевич. Я надеюсь, что он получит поддержку у муниципалитетов и правительства региона. Замечательный проект «Тренер», где задействуются ребята, которые трудные подростки. Задействуются они в спортивной подготовке. Мы просили у Андрея Владимировича поддержать данный проект».

Участники встречи обсудили вопросы экологии, к примеру, был поднят вопрос, касающийся переработки старых автомобильных шин.