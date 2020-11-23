Андрей Чибис поделился опытом цифровизации региона на площадке РАНХиГС

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поделился опытом внедрения в регионе цифровых технологий.

В первую очередь речь идёт о Центре управления регионом. Электронная система собирает и анализирует данные из разных сфер: ЖКХ, безопасность, экология, социальная сфера. Эффективность такой систематизация информации, по словам Андрея Чибиса, уже даёт видимые результаты. Жизнь северян в муниципалитетах становится комфортней и безопасней. В целом переход на диджитализацию в будущем поможет сократить количество неэффективных менеджеров.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «По нашим оценкам это радикально изменит, с одной стороны, контроль за происходящим, а, с другой стороны, позволит сократить количество контролёров, которые тратят бензин, ездят в районы и не только контролировать. Но и посидеть, поговорить, рыбки покушать. Эта армия контролёров не является эффективной».