Андрей Чибис подписал закон Мурманской области о бюджете на 2021 год

Большая часть расходов будет направлена на повышение качества жизни северян: медицину, образование, спорт, поддержку муниципалитетов и изменение облика городов.

В непростой год пандемии это стало возможным благодаря инвестициям в виде налоговых отчислений. Но, несмотря на это, прогнозируемый доход областной казны не сможет превысить расходы. Дефицит бюджета составит 4 миллиарда рублей.