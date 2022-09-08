Андрей Чибис подвёл предварительные итоги первого дня рабочего визита в Республику Беларусь

Напомним, делегация Мурманской области во глава с главой региона вчера отправилась в братскую республику, чтобы в том числе обсудить вопрос перевалки через порт заполярного центра калийных удобрений. Сегодня в Минске губернатор встретился с Президентом РБ Александром Лукашенко.

«Республика Беларусь встретила делегацию из Мурманска солнечной погодой - +16, вот только наслаждаться тёплым днём в Минске представителям региона некогда», - написала в социальных сетях заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Первая деловая встреча проходит на самом высшем уровне. Заполярных гостей встречает глава Беларуси.

После обмена рукопожатиями - к делу. Товарооборот между нашей областью и республикой оценивается в 100 миллионов долларов. Это не придел, уверен Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: «В нынешних условиях стратегическая тема – это переориентация части белорусских экспортных грузов, прежде всего калийных удобрений, в ваши порты. Да, и не только калийных удобрений. Вы знаете, мы этим вопросом интересовались, притом в самом близком приближении. По всем вопросам меня информировали, и мы приняли решение, что будем сотрудничать в этом направлении с Мурманской областью, несмотря на то что в настоящее время уже работаем в районе Санкт-Петербурга».

Ключевое в вопросе использование портовых мощностей Мурманска – стоимость доставки грузов по железной дороге. Да и на развитие Севморпути, а соответственно - выход на азиатские рынки в братском государстве так же делают ставку. А ещё у холдинга «БЕЛАЗ» теперь почти нет конкурентов, а вот необходимость в такого рода промышленной технике у нашего региона с развитой горнодобывающей отраслью – есть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: «Важное направление работы - коммунальные машины, дородная техника. Это важно в условиях импортозамещения. Кроме этого, «МАЗ» наладил выпуск карет скорой помощи».

Александр Григорьевич напомнил, что в советское время Беларусь помогала с продовольственной безопасностью Заполярью. Готова республика подставить крепкое плечо в этом и сейчас. Сотрудничество коснётся и общественного транспорта и снегоуборочной техники и даже строительной отрасли.

Делегация из Мурманской области будет работать в Республике Беларусь до 10 сентября. Представители региона посетят ряд предприятий братского государства, а также примут участие в Международном форуме экономического сотрудничества и мероприятиях в честь празднования 955-летия города-героя Минска.

По итогам встречи планируется ответный визит делегации Республики Беларусь во главе с Александром Лукашенко в наш регион.