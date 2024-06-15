СУДОВЫЕ МОТОРЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИМарина Табейкина: о женской ревности, или Советы мужчинам, которые не понимают свою половинку
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.06.24 20:30

Андрей Чибис подводит итоги участия на ПМЭФ-2024, подаёт документы на участие в выборах губернатора региона, а северяне делятся кадрами своих встреч с медведями

В Центре управления регионом прошла научная конференция, посвящённая празднику плотницкого искусства. Участниками стали более 50 умельцев и экспертов в области традиционных народных ремёсел со всей России.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии - Сергей Коробков? генеральный директор АО «Электротранспорт», и Юрий Любимов, старший государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области.

Представители Мурманской области на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашения на 210 миллиардов рублей. Подписанные договоры касались строительства, развития рудно-сырьевой базы и судьбы старого кинотеатра «Родина».

Кандидаты в губернаторы Мурманской области начали подавать документы в избирательную комиссию региона. Выборы состоятся в единый день голосования – 8 сентября.

Отряд кораблей Северного флота завершил учение по применению высокоточного ракетного оружия и прибыл в порт Гавана с неофициальным визитом.

Водолазы Северного флота совершенствуют профессиональное мастерство и готовятся к конкурсу «Глубина».

Любителям пляжных гонок грозит административное наказание. Сотрудники Госавтоинспекции Кольского района привлекли к ответственности водителей за езду по берегу моря в посёлке Териберка. В сети опубликовали видео, на котором видно, как несколько автомобилей осуществляли движение по территории водоохраной зоны, расположенной в посёлке. Тем самым нарушая требования Водного кодекса. Сотрудникам автоинспекции совместно с участковым уполномоченным полиции удалось установить личности правонарушителей, ими оказались жители Тверской и Нижегородской областей. Теперь им грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

Посвятить жизнь благому делу - лечению людей. Главный внештатный гематолог Мурманской области Галина Мейке получила благодарность министра здравоохранения Российской Федерации за многолетний и добросовестный труд.

Следователем устанавливаются обстоятельства аварийной посадки самолёта на дорогу в Мурманской области. Днём 11 июня 2024 года поступило сообщение о том, что на автомобильной дороге Кола-Лотта в Мурманской области совершил аварийную посадку самолёт, на борту которого находились два члена экипажа. Воздушное судно повреждений не получило, пострадавших нет. Предварительная причина посадки - отказ двигателя. Следователями организован комплекс проверок.

В Кандалакше сотрудниками Госавтоинспекции установлен работник автосервиса, угнавший автомобиль клиентки. Полицейским на глаза попалась иномарка, поведение водителя которой вызвало пристальное внимание. Включив проблесковые маячки, экипаж предпринял необходимые меры для остановки автомобиля. Но водитель решил скрыться, а когда транспортное средство оказалось в тупике, ещё и сбежать. Нарушителя задержали, он оказался пьян, что подтвердила процедура освидетельствования. Кроме этого высинилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за кражу, угон, мошенничество и угрозу убийством. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В Центре управления регионом прошла научная конференция, посвящённая празднику плотницкого искусства. Участниками стали более 50 умельцев и экспертов в области традиционных народных ремёсел со всей России.

Сотрудники Лапландского заповедника выложили на своей странице в социальной сети несколько занимательных видео о жизни северных оленей. Далеко не каждый житель Заполярья так радуется пляжному сезону, как этот олень, который на полной скорости влетает в озеро около Чунозерской усадьбы. Скорее всего, животному стало жарко или же ему надоели назойливые насекомые. На втором видео запечатлены телята. В заповеднике новорожденных оленят встречали с 15 мая по 14 июня. Практически сразу они встают на ноги, а на второй день уже способны бежать, не отставая от взрослых особей.

Северяне делятся кадрами своих встреч с медведями. Например, на этих запечатлено семейство косолапых. Животные, вероятно, уже не боятся людей, лишь посматривают в сторону незваных гостей. Автор ролика отмечает, что в окрестностях поморского села Териберка можно увидеть и лис, а если выйти к побережью, то и китов, и тюлений. И если морские млекопитающие ведут себя мирно, то вот хищные звери в лесу – крайне опасны. Напомним, недавно региональное Минприроды подготовило памятку о том, как вести себя при встрече с медведями. Прежде всего, к мишкам не нужно приближаться, даже если они спят или кажутся таковыми. Скорее всего, испуганный медведь попытается напасть на человека. Лучше обойти косолапого стороной, но не в коем случае не поворачиваясь к хищнику спиной. Бежать от животного не стоит, делать это нужно только если вы уверены, что успеет добраться до безопасного места раньше. Нельзя смотреть хозяину леса в глаза, а если он попробует приблизится к вам, авторы ролика советуют кричать.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманская область оказалась на 6 месте в России по активности подростков, ищущих работу этим летом
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
Комментарий к новости:Единый волонтёрский центр набирает волонтёров на забег на крупнейшем ветропарке за Полярным кругом
михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
-Правовая консультация (18+)Росреестр напоминает: о чем нужно знать дачникам, чтобы не стать нарушителями
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире01:45«Медленное ТВ-Камин».04:25«Я требую любви!». Художественный фильм, серия 3-4 (16+)06:00«Вместе с наукой». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Информационная открытость: в Мурманске обсудили влияние денежно-кредитной политики Банка России на экономику региона-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 86 копеек, евро укрепился почти на 32 копейки-PRO Энергетику (18+)На Серебрянской ГЭС-1 завершён капитальный ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 и 17 июня-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)В Минздраве РФ предложили обновить перечень профзаболеваний
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика