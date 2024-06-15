Андрей Чибис подводит итоги участия на ПМЭФ-2024, подаёт документы на участие в выборах губернатора региона, а северяне делятся кадрами своих встреч с медведями

В Центре управления регионом прошла научная конференция, посвящённая празднику плотницкого искусства. Участниками стали более 50 умельцев и экспертов в области традиционных народных ремёсел со всей России.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии - Сергей Коробков? генеральный директор АО «Электротранспорт», и Юрий Любимов, старший государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области.

Представители Мурманской области на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашения на 210 миллиардов рублей. Подписанные договоры касались строительства, развития рудно-сырьевой базы и судьбы старого кинотеатра «Родина».

Кандидаты в губернаторы Мурманской области начали подавать документы в избирательную комиссию региона. Выборы состоятся в единый день голосования – 8 сентября.

Отряд кораблей Северного флота завершил учение по применению высокоточного ракетного оружия и прибыл в порт Гавана с неофициальным визитом.

Водолазы Северного флота совершенствуют профессиональное мастерство и готовятся к конкурсу «Глубина».

Любителям пляжных гонок грозит административное наказание. Сотрудники Госавтоинспекции Кольского района привлекли к ответственности водителей за езду по берегу моря в посёлке Териберка. В сети опубликовали видео, на котором видно, как несколько автомобилей осуществляли движение по территории водоохраной зоны, расположенной в посёлке. Тем самым нарушая требования Водного кодекса. Сотрудникам автоинспекции совместно с участковым уполномоченным полиции удалось установить личности правонарушителей, ими оказались жители Тверской и Нижегородской областей. Теперь им грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

Посвятить жизнь благому делу - лечению людей. Главный внештатный гематолог Мурманской области Галина Мейке получила благодарность министра здравоохранения Российской Федерации за многолетний и добросовестный труд.

Следователем устанавливаются обстоятельства аварийной посадки самолёта на дорогу в Мурманской области. Днём 11 июня 2024 года поступило сообщение о том, что на автомобильной дороге Кола-Лотта в Мурманской области совершил аварийную посадку самолёт, на борту которого находились два члена экипажа. Воздушное судно повреждений не получило, пострадавших нет. Предварительная причина посадки - отказ двигателя. Следователями организован комплекс проверок.

В Кандалакше сотрудниками Госавтоинспекции установлен работник автосервиса, угнавший автомобиль клиентки. Полицейским на глаза попалась иномарка, поведение водителя которой вызвало пристальное внимание. Включив проблесковые маячки, экипаж предпринял необходимые меры для остановки автомобиля. Но водитель решил скрыться, а когда транспортное средство оказалось в тупике, ещё и сбежать. Нарушителя задержали, он оказался пьян, что подтвердила процедура освидетельствования. Кроме этого высинилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за кражу, угон, мошенничество и угрозу убийством. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В Центре управления регионом прошла научная конференция, посвящённая празднику плотницкого искусства. Участниками стали более 50 умельцев и экспертов в области традиционных народных ремёсел со всей России.

Сотрудники Лапландского заповедника выложили на своей странице в социальной сети несколько занимательных видео о жизни северных оленей. Далеко не каждый житель Заполярья так радуется пляжному сезону, как этот олень, который на полной скорости влетает в озеро около Чунозерской усадьбы. Скорее всего, животному стало жарко или же ему надоели назойливые насекомые. На втором видео запечатлены телята. В заповеднике новорожденных оленят встречали с 15 мая по 14 июня. Практически сразу они встают на ноги, а на второй день уже способны бежать, не отставая от взрослых особей.

Северяне делятся кадрами своих встреч с медведями. Например, на этих запечатлено семейство косолапых. Животные, вероятно, уже не боятся людей, лишь посматривают в сторону незваных гостей. Автор ролика отмечает, что в окрестностях поморского села Териберка можно увидеть и лис, а если выйти к побережью, то и китов, и тюлений. И если морские млекопитающие ведут себя мирно, то вот хищные звери в лесу – крайне опасны. Напомним, недавно региональное Минприроды подготовило памятку о том, как вести себя при встрече с медведями. Прежде всего, к мишкам не нужно приближаться, даже если они спят или кажутся таковыми. Скорее всего, испуганный медведь попытается напасть на человека. Лучше обойти косолапого стороной, но не в коем случае не поворачиваясь к хищнику спиной. Бежать от животного не стоит, делать это нужно только если вы уверены, что успеет добраться до безопасного места раньше. Нельзя смотреть хозяину леса в глаза, а если он попробует приблизится к вам, авторы ролика советуют кричать.