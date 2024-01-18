Андрей Чибис получил награду из рук первого замруководителя администрации Президента России Сергея Кириенко

Глава региона получил её за лучшую презентацию региона на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

Показ проводили в конце декабря. На нём представляли достижения Заполярья за последние 5 лет, а это большой объём работы и отличные результаты в развитии Мурманской области, которых удалось добиться благодаря слаженной работе и поддержке президента страны.