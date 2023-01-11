Андрей Чибис: порт «Лавна» - масштабный и очень важный проект для всего севера России и нашей области

На западном берегу Кольского залива продолжают строить морской порт «Лавна». Работы идут чётко по графику и ударными темпами. Проект уже готов на 55%. Губернатор Андрей Чибис посетил стройку и проверил готовность объекта.

На площадке «Лавны» трудятся свыше тысячи человек и задействовано больше 230 единиц специальной техники. Проект масштабный и действительно важный. Отметим, что в современной истории России этот порт станет первым простроенным в нашей области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Строится в соответствии с планом. Видите масштаб. Когда рассказывают про технические характеристики: сколько здесь бетона, металла, 60-метровые сваи, которые заходят в грунт. Это масштабный и очень важный проект для всего севера России и нашей области».

По признанию подрядчика, работы здесь вести тяжело. Мешает сильный ветер, приливы и отливы, а ещё скальные породы. Но возведением порта занимаются профессионалы, а потому сложная геология была учтена заранее. Строительство комплекса завершено на 55%. Забито 583 сваи из 890 необходимых.

Сергей Сорокин, заместитель генерального директора по портовому строительству АО «ТЭК Мосэнерго»: «То, что касается причала, то это технология аналогичная строительству Крымского моста - один в один: с временным мостом и забивкой свай. Даже часть оборудования оттуда. Что касается самого порта, то мы только такой закончили во Владивостоке. Два порта будут связываться между собой».

Созданием железной дороги здесь займётся РЖД – единственный поставщик, определённый правительством России. Субподрядчики и ключевые игроки, которые приступят к стройке, также определились. В течение месяца планируется активно развернуть работы, отметил губернатор Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «По железке нам понятно и источники финансирования – 37 млрд рублей, которые в федеральном бюджете уже в законе прописаны. Соответственно, решение по подключению электроснабжения тоже есть. Мы контролируем это, раз в две недели собираем штаб, чтоб электроэнергия была вовремя сюда подведена помимо той, которая сегодня подключена. Этот порт не просто локальный. Он сразу связан с инфраструктурой, которая к нему идёт».

Стройку должны завершить в декабре этого года. Порт «Лавна» станет важным элементом Мурманского транспортного узла. Налоги от реализации проекта пополнят бюджет региона на более чем 8 миллиардов рублей в течение 10 лет. Эти деньги планируется направить на развитие Мурманской области. Кроме того, в правительстве уже обсуждают перспективы развития территории вокруг порта.