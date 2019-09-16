Врио губернатора Андрей Чибис поручил оперативно отрегулировать проблемные вопросы подачи тепла в квартирах северян.

Такую задачу глава региона поставил перед руководителями профильных ведомств, отвечающих за подготовку региона к отопительному сезону, главами муниципалитетов и ресурсоснабжающими компаниями.

По словам начальника Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алёны Кузнецовой, подачу тепла уже начали во всех муниципальных образованиях региона, но паспорта готовности получили не все. Есть еще проблемы в Мурманске, Заполярном, Видяево и Кильдинстрое. Андрей Чибис поручил в ближайшие дни устранить все имеющиеся замечания. О возможных проблемах с отоплением жители региона могут сообщить диспетчерам по телефону единой региональной горячей линии ЖКХ. Номер указан на экране.