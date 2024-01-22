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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.01.24 19:30

Андрей Чибис посетил цеха и доки 35-го СРЗ

В прошедшую пятницу он встретился с работниками знаменитого предприятия.

На 35-м судоремонтном заводе трудятся порядка 1300 человек. Все они специалисты своего дела, не только знающие свою работу, но и любящие её. А ведь она не из лёгких. Здесь выполняют комплексные ремонты кораблей и судов Военно-морского флота России.

Одна из площадок – сухой док. Сейчас его модернизируют. Техническое перевооружение двухкамерного сооружения позволит нарастить мощности предприятия для ремонта судов. В рамках проекта два старых смежных дока переоборудуют в единый, который позволит обеспечить выполнение ремонт надводных и авианесущих кораблей. Также реконструируют все конструкции гидросооружения.

Предприятию необходимы новые кадры и для этого на заводе есть даже собственный учебный класс электромонтажников.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы видим, что завод имеет и большую значимость, и большую перспективу. Очень важно, что это инвестиции, которые делают его современным. А это что означает? У людей будет постоянная работа. Здесь зарплата достаточно высокая. И те заказы, проекты, которые сегодня есть и будут в будущем, - это гарантия для нормальной работы и очень хорошего достатка судоремонтников, которые у нас есть».

В рамках визита губернатор встретился с директором предприятия Иваном Поповым, а также трудовым коллективом, ответил на их вопросы.

Сотрудников СРЗ волновали вопросы не только работы, но и жизни в нашем городе, на которые всегда следовал развернутый ответ.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень здорово, что работники завода вовлечены в то, что происходит в городе и области. Они болеют за область, это важно. Есть набор конкретных вопросов, которые конечно, будут отработаны, безусловно».

Глава региона также отметил, что спрос на судоремонт в нашей стране растёт, а это означает и дальнейшее развитие предприятия.

 

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