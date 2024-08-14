Андрей Чибис посетил военный гарнизон 27 километр

В рамках стратегического плана «На Севере – Жить!» здесь обновляют три объекта.

Один из них - школа №10, в стенах которой ведут капитальный ремонт. Срок сдачи объекта - до 1 сентября.

Совсем скоро на территории населённого пункта откроют пространства «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ». Местных жителей порадуют благоустроенные придомовые территории и крыши четырёх домов, также на улице Сафонова смонтируют освещение.

До 2026 года здесь запланирован ремонт дороги, 34 подъездов и 13 придомовых территорий.