Андрей Чибис поздравил блокадников с Днём освобождения Ленинграда

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей личной странице в социальной сети «Инстаграмм» поделился видео, на котором поздравляет блокадников с Днём освобождения Ленинграда.

Глава региона отметил, что каждый раз, общаясь со старшим поколением, он восхищается их стойкостью и силой духа.

- Спасибо вам огромное! Здоровья, сил и никогда не падать духом, потому что мы на вас ровняемся, - сказал глава региона. – Спасибо большое, спасибо! С праздником, отдыхайте! Извините, что побеспокоил. Всех благ вам, чтобы огорчений не было. Спасибо, спасибо.