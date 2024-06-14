Андрей Чибис поздравил медработников с профессиональным праздником и наградил отличившихся сотрудников поликлиник и больниц региона

В преддверии Дня медицинского работника Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, наградил отличившихся представителей сферы здравоохранения региона. Это люди, которые нередко спасают жизни северян.

Отметим, что развитию медицины в Заполярье уделяют одно из первостепенных значений.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вопрос не только в мерах поддержки, вопрос не в оборудовании, которое мы покупаем, не в ремонтах, которые мы проводим, а в искреннем, в искреннем человеческом отношении. И подавляющее большинство тех, кто работает в системе здравоохранения, именно такие. Я хочу сказать спасибо, потому что без них ни в критической ситуации, ни в ситуации профилактической невозможно обойтись».

Власти региона продолжают улучшать условия труда медицинских работников. Сейчас в Мурманской области действует 20 специальных мер поддержки для привлечения и удержания специалистов. Благодаря этому на Кольском Севере кадровый дефицит в лечебной сфере сократился на 40%.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «В преддверии официального праздника наших медиков в нашей системе образования я хотел бы поздравить их, выразить искреннюю признательность за их благородный, ответственный и крайне важный труд. Не считаясь своим временем, они борются за своих пациентов и делают всё возможное и невозможное, чтобы спасти их жизни».

На сцене Дворца культуры имени С.М. Кирова медиков региона наградили знаками «Отличник здравоохранения», почётными грамотами Министерства здравоохранения России и губернатора, а также благодарственными письмами.