Андрей Чибис поздравил новых руководителей Мурманска

На встрече губернатор пожелал избранному главе администрации Юрию Сердечкину и главе муниципального образования Игорю Морарю активной и продуктивной работы на своих постах. Ведь столица Заполярья имеет важное стратегическое значение для всей страны, отметил глава региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Уверен, что при поддержке областного правительства, скорость и энергия конструктивных взаимодействий обеспечат ускорение решений тех вопросов, которые нам предстоит решать, накопленных проблем. Тем более, что перед процедурой избрания прошло большое количество встреч. Я ещё раз хочу пожелать удачи и результативности работ. От правительства области будет безусловная поддержка инициатив, которые будут поступать от города».