Андрей Чибис поздравил педагогов колледжей региона с Днём среднего профессионального образования

Торжественная встреча состоялась в стенах Мурманского индустриального колледжа.

Шум токарных станков только на людей подготовленных действует убаюкивающе, а студенты индустриального колледжа Мурманска пока ещё к таким не относятся. Они скрупулёзно и долго настраивают механизмы, часто сверяются, беря в руки штангельциркуль. Но это учеба, потом всё будет быстрее, проще и лучше. Ребята сосредоточены, да так, что почти не обращают вынимание на главу региона, который заходит к ним в цех.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Важно, что в колледжах учат той профессии, которая сегодня востребована на предприятиях нашей области. А количество студентов, которые идут на инженерные специальности, в этом году превысило 50%. По сути, наша система СПО готовит кадры для экономики Мурманской области и всей Арктической зоны».

Хороший специалист даже после студенческой скамьи может зарабатывать неплохие деньги, уверен губернатор. Рабочие руки нужны на многих крупных предприятиях области, которые, кстати, в большинстве своём сотрудничают с колледжами, присматриваясь к лучшим воспитанникам. Ну, а профориентация, считают эксперты, должна начинаться со школьной скамьи.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы понимаем, чтобы завлечь ребят, нужно чтобы они увидели, какая здесь техника».

Материальная база Мурманского индустриального колледжа даже сейчас больше напоминает самую современную производственную площадку. Студенты, кстати, выполняют заказы для предприятий региона, в том числе рыболовецких компаний. Помимо токарей здесь готовят специалистов по судостроению, сварщиков, автомехаников, электриков, поваров и кондитеров.

Кадры нужны, чтобы учить студентов. В зале колледжа собрались педагоги средних специальных учебных заведений со всей Мурманской области - повод – профессиональный праздник.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Педагогам хочу сказать спасибо!».

Всего в Мурманской области в колледжах обучаются свыше 18 тысяч студентов. Модернизация учреждений ведётся постоянно. Что касается индустриального, то здесь получают навыки и знания около 1,5 тысячи человек из населённых пунктов Заполярья и других регионов страны.