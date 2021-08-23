Андрей Чибис пожелал новому главе Мурманска Михаилу Белошееву успехов в избирательной гонке в облдуму

Сразу после заседания горсовета с Михаилом Белошеевым встретился губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона поздравил нового мэра Мурманска с избранием на ответственный пост, выразил надежду на конструктивную работу на благо мурманчан.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вам огромное спасибо, что согласились на предложение депутатов горсовета, не оставили город Мурманск без управления, тем более в период подготовки к отопительному периоду и к вхождению в зиму. Я желаю Вам успехов и рассчитываю на совместную конструктивную работу. А зная, что Вы избираетесь в областную Думу, желаю успехов».