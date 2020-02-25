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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.02.20 19:30

Андрей Чибис познакомил министра транспорта Российской Федерации Евгения Дитриха с Териберкой

Во время встречи на территории посёлка  руководитель федерального Минтранса заверил, что необходимые средства на реконструкцию подъезда могут быть получены, но с условиями, если поэтапные работы будут проводиться качественно и в срок.

Евгений Дитрих, проехав за рулем до Териберки, лично оценил сложности, возникающие в зимний период на автоподъезде к посёлку, и важность реконструкции подъезда к селу. Он отметил, что если запланированные работы будут выполняться в хорошем темпе и без нареканий по качеству, то финансирование могут и увеличить. Реконструкция всего участка дороги на Териберку, по предварительным расчётам, стоит порядка 5,5 миллиарда рублей. 10 километров дороги отремонтирую уже в этом году.

Планы по реконструкции включают подъём и изменение профиля дорожного полотна до определенных значений, которые позволят исключить снегозаносимость - это основная причина частых перекрытий автоподъезда к Териберке зимой.

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