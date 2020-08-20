Андрей Чибис предложил ввести льготную ипотеку для жителей арктических регионов

Под руководством заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева в режиме видеоконференции состоялось рабочее совещание по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья. В мероприятии принял участие и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он выступил на совещании с докладом.

Глава нашего региона отметил актуальность темы создания рынка жилья в нашей области. Согласно его отчёту, за последние годы в Заполярье вводится чуть более 40 тысяч квадратных метров в год.

Губернатор Андрей Чибис рассказал Дмитрию Медведеву о проекте «Больничный городок». Согласно задумке, планируется построить порядка 200 тысяч квадратных метров жилья для более чем 3,5 тысячи семей, причём до 2025 года. Когда территорию начнут готовить под строительство, расселят жителей 98 аварийных домов. Общий объем инвестиции в проект составит порядка 18 млрд рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Понятно, что этот проект реновации дорогой. На старте объём инвестиций большой, но с точки зрения содержания, особенно содержания инфраструктуры на Севере, это, безусловно, правильный и окупаемый проект».

Андрей Чибис обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении льготной 2-процентной ипотеки для семей в Арктике. Также, губернатор отметил, что сейчас, взаимодействуя с крупными строительными компаниями, прорабатывается вопрос по точечной застройкё в Мурманске жилья на условиях корпоративной аренды. Ещё губернатор Андрей Чибис сообщил, что северяне стали больше заниматься индивидуальным жилищным строительством. Это можно заметить по большому количеству коттеджных посёлков.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Выбирая, купить квартиру в центре России или получить нормальную возможность приобрести дом комплексной застройки недалеко от водоёмов. Наши опросы показывают, что значительное количество семей примет решение остаться на Севере, в Мурманской области».

А ведь 75% территории области не заселено. И водные объекты интересны для развития вблизи них индивидуального и арендного жилищного строительства. Земельные участки водоохранной зоны, относящиеся к муниципальным и неразграниченным землям, активно используются. Но земельные участки в водоохранной зоне федеральной собственности, как правило, относятся к лесному фонду, и именно это является основной проблемой, так как на землях лесного фонда строительство запрещено, за редким исключением.

Сейчас запущен пилотный проект по вовлечению таких мест в оборот для развития индивидуального жилого сектора.

Не забывая о заполярных военных, губернатор также рассказал, что сейчас прорабатывается вопрос по строительству порядка 170 тысяч квадратных метров служебного жилья. Это позволит создать условия для 3 тысяч семей военнослужащих Северного флота.