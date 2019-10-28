Новый губернатор формирует новое правительство30 октября в Мурманске завоет сирена
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.10.19 19:30

Андрей Чибис представил команду перемен

Губернатор Мурманской области представил новые состав и структуру правительства региона.

Должность заместителя губернатора Мурманской области получил Дмитрий Филиппов, который ранее занимал пост министра промышленности. Дмитрий Дмитриевич будет курировать трансформированное Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства, Министерство энергетики и ЖКХ, комитеты по туризму и ветеринарии.

«Показал себя очень качественно, это связано с рыбным комплексом, рыбным хозяйством, - отмечает Андрей Чибис, губернатор Мурманской области. - Вы знаете, что у нас работала по инициативе правительства специальная рабочая группа, куда вошли рыбаки, члены правительства области и федеральные органы власти. Задача Дмитрия Филиппова эту работу продолжать, развивать ну, и, безусловно, совершить рывок в части государственно-частного партнерства».

В состав заместителей губернатора вошла и Елена Дягилева, которая также осталась на посту  регионального министра финансов. Всего у Андрея Владимировича 8 заместителей.

«Она безусловный профессионал, себя надлежащим образом проявила, очень активная и как раз не про то, как посчитать деньги,  как это бывает у многих региональных министров финансов, она настроена на развитие, характеризует Елену Дягилеву Андрей Чибис, губернатор Мурманской области. -  Перед ней новая задача - взаимодействие с органами местного самоуправления на предмет оценки надобности финансирования тех или иных проектов».

Аппарат правительства области возглавила Надежда Аксенова. Появились и новые министерства: физкультуры и спорта, Министерство по информационной политике, которое возглавила Александра Кондаурова и Министерство градостроительства и благоустройства  возглавила Ольга Вовк.

Обновлен и состав кабинета министров. Должность министра культуры получил Евгений Гоман, министра экономического развития - Татьяна Русскова, министра по внутренней политике - Михаил Павлов, министра юстиции - Ксения Зинатуллина, а Министерство энергетики и ЖКХ возглавил Дмитрий Латышев.

Всего  в области теперь функционируют 26 органов исполнительной власти. Семь имён, в том числе министра по образованию, пока не названы. Также, по словам губернатора, увеличения расходов на содержание аппарата не будет, каждому назначенному чиновнику предстоит пройти шестимесячный испытательный срок.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОпросы показывали, что за рубежом хотят работать около половины российских учёных, топ-менеджеров, работников инженерных специальностей и врачей
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Ольга Лукичева
27.10.19 18:26
Уточнение: "Исследователь гордится своей последней находкой - неизвестной и неизданной до сегодняшнего дня повестью". Повесть "Завтра вылетаем" была опубликована на Колычевском сайте в 2013 году, ТОЛ
Комментарий к новости:В день 60-летия Николая Колычева его поклонники узнали о забытой его повести
Ведагор
25.10.19 07:47
Да пусть продают , людям легче...а этих так называемых энергетиков спросить , за что это мы должны платить такие суммы ?? Какие они в квитках нам присылают... скоро народ дойдёт до кондиции скоро...
Комментарий к новости:Энергетики объявляют войну воровским счётчикам
Екатерина Немченко, водитель-ветеран наземного ГЭТа; прима, ас за штурвалом электролайнера.
24.10.19 12:07
Обращение к депутатам Мурманской областной Думы, профильному Комитету по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации от имени коллектива АО "Электротранспорт". Уважаемые народные избранники, зак
Комментарий к новости:К вопросу компенсаций АО «Электротранспорт» вернулись во второй раз
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире23:25«Отдать концы». Художественный фильм (16+)03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Жизнь старых вещей». Цикл программ (16+)
-PRO ДеньгиСредний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную повысился на 0,1%-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 13 копеек, евро теряет 28 копеек-PRO ЭнергетикуМурманский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 октября-PRO Нефть и газПроекты разработки новых шельфовых месторождений в Арктике, а также проекты по производству сжиженного газа и нефтегазохимии получат льготы-PRO ЗаконыПроекты разработки новых шельфовых месторождений в Арктике, а также проекты по производству сжиженного газа и нефтегазохимии получат льготы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 246 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика