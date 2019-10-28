Андрей Чибис представил команду перемен

Губернатор Мурманской области представил новые состав и структуру правительства региона.

Должность заместителя губернатора Мурманской области получил Дмитрий Филиппов, который ранее занимал пост министра промышленности. Дмитрий Дмитриевич будет курировать трансформированное Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства, Министерство энергетики и ЖКХ, комитеты по туризму и ветеринарии.

«Показал себя очень качественно, это связано с рыбным комплексом, рыбным хозяйством, - отмечает Андрей Чибис, губернатор Мурманской области. - Вы знаете, что у нас работала по инициативе правительства специальная рабочая группа, куда вошли рыбаки, члены правительства области и федеральные органы власти. Задача Дмитрия Филиппова эту работу продолжать, развивать ну, и, безусловно, совершить рывок в части государственно-частного партнерства».

В состав заместителей губернатора вошла и Елена Дягилева, которая также осталась на посту регионального министра финансов. Всего у Андрея Владимировича 8 заместителей.

«Она безусловный профессионал, себя надлежащим образом проявила, очень активная и как раз не про то, как посчитать деньги, как это бывает у многих региональных министров финансов, она настроена на развитие, характеризует Елену Дягилеву Андрей Чибис, губернатор Мурманской области. - Перед ней новая задача - взаимодействие с органами местного самоуправления на предмет оценки надобности финансирования тех или иных проектов».

Аппарат правительства области возглавила Надежда Аксенова. Появились и новые министерства: физкультуры и спорта, Министерство по информационной политике, которое возглавила Александра Кондаурова и Министерство градостроительства и благоустройства возглавила Ольга Вовк.

Обновлен и состав кабинета министров. Должность министра культуры получил Евгений Гоман, министра экономического развития - Татьяна Русскова, министра по внутренней политике - Михаил Павлов, министра юстиции - Ксения Зинатуллина, а Министерство энергетики и ЖКХ возглавил Дмитрий Латышев.

Всего в области теперь функционируют 26 органов исполнительной власти. Семь имён, в том числе министра по образованию, пока не названы. Также, по словам губернатора, увеличения расходов на содержание аппарата не будет, каждому назначенному чиновнику предстоит пройти шестимесячный испытательный срок.