Андрей Чибис приглашает северян на «Лыжню России»

Андрей Чибис пригласил всех жителей региона принять участие в традиционной «Лыжне России». Свое обращение губернатор записал, катаясь на лыжах в Долине уюта.

По словам главы региона, на лыжах последний раз он стоял в школьные времена. Покатавшись по спортивному комплексу, Андрей Чибис предложил продлить время работы освещения на маршрутах до полуночи, чтобы по трассе могли прокатиться и жители Мурманска, работающие допоздна.

Что касается «Лыжни России», то гонка стартует 13 февраля в большинстве муниципалитетов региона.

Но, например, в Мончегорске спортивный праздник уже решили перенести из-за крепких морозов. Не исключено, что так могут поступить и власти других муниципалитетов.

Когда выпуск новостей готовился к эфиру, стало известно, что спортивный праздник всё же перенесут в большинстве городов области, исключение составляет только Кировск.

Ознакомиться с актуальными датами и временем начала всех муниципальных стартов можно на сайте регионального Министерства спорта и молодёжной политики.