Андрей Чибис принимает активное участие в стратегических сессиях ПМЭФ-2024

В Санкт-Петербурге продолжается Международный экономический форум. Участие в событии принимает и делегация Мурманской области во главе с губернатором.

Андрей Чибис принимает активное участие в стратегических сессиях, а накануне выступил на открытии выставки «Национальные бренды БРИКС».

Выставка приурочена к проведению ПМЭФ и подготовлена в рамках плана председательства России в БРИКС в 2024 году.

Открытие состоялось в историческом здании Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. Гостям были представлены культовые художественные фильмы, коллекции киноплакатов из хранилища Госфильмофонда, а также арт-инсталляции, созданные студентами учебного заведения.

Позже в конференц-зале академии прошёл вечерний приём, партнёром которого стала Мурманская область. На нём участники могли наблюдать инсталляции с северным характером, попробовать арктические закуски от местных рестораторов.

Андрей Чибис выступил с приветственным словом и поделился желанием, чтобы каждый из гостей встречи познакомился с нашим краем, почувствовал нашу гордость и любовь к Мурманской области.