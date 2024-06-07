Андрей Чибис принимает активное участие в стратегических сессиях ПМЭФ-2024
Андрей Чибис принимает активное участие в стратегических сессиях, а накануне выступил на открытии выставки «Национальные бренды БРИКС».
Выставка приурочена к проведению ПМЭФ и подготовлена в рамках плана председательства России в БРИКС в 2024 году.
Открытие состоялось в историческом здании Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. Гостям были представлены культовые художественные фильмы, коллекции киноплакатов из хранилища Госфильмофонда, а также арт-инсталляции, созданные студентами учебного заведения.
Позже в конференц-зале академии прошёл вечерний приём, партнёром которого стала Мурманская область. На нём участники могли наблюдать инсталляции с северным характером, попробовать арктические закуски от местных рестораторов.
Андрей Чибис выступил с приветственным словом и поделился желанием, чтобы каждый из гостей встречи познакомился с нашим краем, почувствовал нашу гордость и любовь к Мурманской области.