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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.06.21 19:30

Андрей Чибис принял участие в международном форуме «Председательство России в Арктическом совете - экологическая повестка для России и мира»

Ключевой в обсуждении обсуждения стала тема охраны окружающей среды, в том числе последствия изменения климата.

В мае 2021 года Россия стала председателем Арктического совета, сменив на этом посту Исландию. Для нашей страны это сотрудничество – возможность сообща обсуждать и решать круг вопросов развития Арктики. В обсуждениях на форуме принял участие глава Мурманской области Андрей Чибис, отметив важные для региона направления - экологию и экономику, определяющие развитие региона, а также благополучие и жизненный комфорт людей.

На сегодняшний день в Мурманской области структурированы проекты на 600 миллиардов рублей, а это более 20 тысяч рабочих мест.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для нас большая честь, что мы сегодня являемся среди арктических субъектов лидерами и по количеству резидентов, и по объёму привлеченных инвестиций».

Отдельное внимание Андрей Чибис уделил теме развития системы производства зелёного водорода, который поможет сократить загрязнённость в основных отраслях промышленности, производящих выбросы. В области гидроэнергетики Заполярье имеет большой потенциал.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сейчас ведётся структурирование проекта получения водорода с использованием электроэнергии с нового ветропарка – это самый большой ветропарк на Севере».

По словам Андрея Чибиса, в регионе сокращается и число вредных производств. Так, в «Норникеле» взяли курс на содействие «зелёной» экономике. На данный момент компания проектирует новый завод по выплавке меди. Как сообщил глава региона, это будет современное экологически чистое производство.

Комментарии

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Последние комментарии

YanG
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