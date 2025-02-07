Андрей Чибис принял участие в первом заседании оргкомитета VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога»

Встреча состоялась в Москве под руководством заместителя председателя правительства России Юрия Трутнева.

Мурманская область в качестве площадки Международного форума «Арктика – территория диалога» выбрана неслучайно – она находится в крупнейшей в России и мире экономической зоне с единым набором налоговых и административных преференций, здесь расположена база Северного флота и единственный в мире атомный ледокольный флот.

По мнению участников рабочей встречи, событие станет дополнительным стимулом для развития всего макрорегиона.

Подготовлен проект деловой программы, который предусматривает несколько ключевых тем: развитие Северного морского пути, привлечение инвестиций и развитие ресурсной базы, повышение качества жизни людей, инфраструктура и технологии, образование и кадры, международное сотрудничество, коренные малочисленные народы Севера.

Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ: «Арктика – совершенно уникальный для России регион, имеющий важнейшее экономическое значение. В предыдущие периоды Арктика была одной из ведущих площадок политического взаимодействия, а сейчас ситуация изменилась. Часть наших соседей считают, что они могут обойтись в Арктике без участия России. Совершенно очевидно, что это невозможно».

Даты форума - 26 и 27 марта - приходятся время проведения на 90-го Праздника Севера, спортивные активности которого будут доступны для участников и гостей события, включая зимнее плавание. Всех ждёт гала-шоу, посвящённое юбилею «Полярной Олимпиады». В столице Заполярья готовится обширная дополнительная программа, которая поможет гостям форума почувствовать Арктику. Она включает фестиваль арктической кухни, саамскую деревню, выставку современного искусства, спектакли, выступления творческих коллективов региона и Ансамбля песни и пляски Северного флота – гордости Вооруженных Сил РФ.

Участникам форума предложат экскурсионные маршруты по самому большому городу за Полярным кругом в мире, купание в спецкостюмах в незамерзающем Кольском заливе и туры выходного дня в главные туристические точки притяжения региона.