Андрей Чибис принял участие в работе Госсовета по развитию Арктики

Сразу два важных блока вопросов рассмотрели на рабочей группе. Предложено ввести понятие «опорные арктические города». В него войдут экономические центры, которые сейчас и в будущем будут опорой развития Арктической зоны.

Для этого требуется повышение объёма инвестиций из федерального бюджета на создание достойной социальной инфраструктуры. Одним из таких инструментов может стать увеличение президентской единой субсидии для Арктики.

Второе предложение озвучил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Решено скорректировать программу «Приоритет - 2030», чтобы университеты Арктической зоны могли участвовать в проекте. Это значит, что регион может получить дополнительные средства на ремонт зданий университетов и студенческих городков, закупку нового оборудования и финансирование современных программ.