Андрей Чибис принял участие в работе Государственного совета при Президенте России

27 декабря в Москве проходило заседание Государственного совета при Президенте России. В его работе принимал участие и губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис.

Основная задача Госсовета - содействие президенту в обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов власти. В этот раз встреча была посвящена педагогам. Вместе с членами правительства, главами организаций, институтов, субъектов Федерации участие в событии принял и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Напоминаю сегодняшнюю повестку дня, она звучит так: «О повышении роли и престижа педагога и наставника» и, поэтому самые тёплые слова благодарности и признательности хотел бы сказать в адрес учителей, всех, кто посвящает свою жизнь в становлении поколений новых граждан России», - в приветственной части своего выступления сказал Президент РФ Владимир Путин.

Несмотря на то что в регионе уже успешно развивают систему ранней профориентации школьников и студентов, а также открытие различных пространств, по итогам заседания Госсовета Андрей Чибис принял решение о запуске системы наставничества в здравоохранении и образовании в Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Дал поручение своим коллегам, среди тех, кто ушёл на пенсию, но готов быть наставником, помогать молодым педагогам и врачам, запустить систему наставничества и дополнительного финансирования, так что двигаемся дальше. Тема принципиально важная для развития и устойчивости нашего великого государства».

Во время рабочего визита в Москву губернатор Мурманской области принял участие в ежегодной акции «Ёлка желаний». Андрей Чибис исполнит мечты Артемия из столицы Заполярья, дочери Героя России Алисы и маленького Игоря из подшефного региону Приморского района Запорожской области.