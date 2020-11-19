Андрей Чибис призвал муниципалитеты усилить контроль соблюдения мер безопасности из-за COVID-19

Совещание с органами местного самоуправления состоялось в режиме видеоконференцсвязи.

Прежде всего глава региона призвал муниципалитеты проводить регулярные рейды по соблюдению санитарных ограничений. После чего отправился в такой рейд сам, выбрав один из торговых комплексов в центре города. Как оказалось большинство горожан масочный режим соблюдают. Стоит отметить, что визит в ТЦ не был спланирован заранее.

Глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте» одним из первых опубликовал ролик Мурманских документалистов, он посвящён будням врачей, работающих в красной зоне инфекционной больницы Мурманска. Именно здесь лечат тяжёлых больных. Большинство из них дышат только с помощью аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

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