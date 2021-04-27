Андрей Чибис призывает северян активно участвовать в голосовании за общественные территории и дизайн-проекты благоустройства на 2022 год

Началось онлайн-голосование по выбору общественных территорий и дизайн-проектов для благоустройства на 2022 год. Отдать своё предпочтение той или инициативе можно на региональной вкладке интернет-портала «Формирование комфортной городской среды».

Платформа создана Министерством строительства России, чтобы жители всех регионов страны в режиме онлайн смогли сами определить те места в своих городах, которые в первую очередь требуют преобразования.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал северян активно участвовать в голосовании.

Принять участие может каждый гражданин с 14 лет. Жители Мурманской области смогут выбрать наиболее, по их мнению, достойные благоустройства объекты из списка 45 территорий в 12 муниципалитетах. Онлайн-голосование продлится пять недель – до 30 мая.

Информационную и организационную помощь северянам в участии в голосовании окажут около 200 волонтёров, которые будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах.