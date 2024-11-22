Андрей Чибис продолжает рабочие встречи с членами обновленного состава правительства региона

Например, на встрече с председателем регионального комитета государственного и финансового контроля Мурманской области Екатериной Вигандт главными задачами губернатор обозначил анализ и повышение эффективности расходов регионального бюджета.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Важно, чтобы комитет был таким очень серьёзным аудитором в эффективности трат, которые есть во всех направлениях. Потому что деньги налогоплательщиков, доходы бюджета, их вложения, инвестиции должны давать максимальный эффект. Точно недопустима ситуация нерациональной траты денег. Прошу выстроить работу комитета таким образом, чтобы по всем ключевым отраслям, особенно отраслям затратным, мы видели, во-первых, сравнение, а во-вторых, чтобы от вас поступали предложения, как сделать правильно».

Напомним, ранее новая глава регионального комитета госфинконтроля занимала должности заместителя министра финансов, начальника управления бюджетного развития и бюджетной политики Мурманской области.