Андрей Чибис прокомментировал итоги пресс-конференции Президента России

Напомним, глава государства во время пресс-конференции ответил на несколько десятков вопросов, касающихся как внутренней, так и международной повестки.

За пресс-конференцией президента, которая заняла около 4 часов, так же следил и глава нашего региона Андрей Чибис.

«Президент ещё раз очень чётко зафиксировал, что Российская Федерация – это не только большие города и агломерации. Качество жизни должно расти и в малых городах, и про сельские территории он отдельно сказал. Это очень важно, потому что, несмотря на не самую высокую численность населения, например, в Мурманской области, она является геостратегическим регионом для нашей страны. Необходимо внимание, дополнительное финансирование и инвестиции в развитие инфраструктуры пусть на не очень густонаселённых, но важных для страны территориях», - отметил губернатор.