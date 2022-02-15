Андрей Чибис провёл деловую встречу с министром культуры России Ольгой Любимовой

Во время встречи они обсудили вопросы развития культуры в нашем регионе и дальнейшем пути развития данной сферы.

Министр культуры России Ольга Любимова высоко оценила успехи Мурманской области в реставрации объектов и реализации национального проекта «Культура». В частности, реконструкции драмтеатра, нового культурно-досугового центра в Минькино, а также создании современных модельных библиотек.

Министр поддержала необходимость реконструкции таких объектов, как Дом Культуры моряков, Дом Культуры имени С.М. Кирова, кинотеатра «Родина», Кировского кинотеатра «Большевик». Отмечается, что для реализации этих проектов потребуется порядка 3 миллиардов рублей.

Ольга Любимова, министр Культуры РФ: «В первые же годы работы национального проекта мы радуемся, что объект вовремя сдан, вместе с регионом, а дальше действительно следим, чтобы было для всех категорий граждан, чтобы в первой половине дня пенсионеры могли прийти и пообщаться друг с другом, песни попеть, принять участие в подходящих мероприятиях, чтобы у родителей была возможность приводить детей в кружки».