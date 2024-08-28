Андрей Чибис провёл презентацию стратегического плана «На Севере - Жить!» на ближайшие пять лет

В дорожной карте предусмотрели развитие всех сфер жизни региона: экономика, медицина, образование, экология, строительство. Основная задача - повысить качество жизни северян.

Место для выступления губернатора на этот раз выбрали необычное. Доклад состоялся в здании легкоатлетического манежа в Долине Уюта. Его переоборудовали под гигантское медиапространство. Связано это, очевидно, с большим количеством гостей, которые пришли послушать и посмотреть презентацию. Интерес к стратегическому плану огромный. И не случайно, ведь стратегический план «На Севере – Жить!» касается каждого жителя области.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Актуализации плана «На Север – Жить!» предшествовала огромная работа. Это и экспертная работа, и привлечённые эксперты, самое главное, - это мнение людей, всех жителей. И города-героя Мурманска в целом, для кого этот план и верстается. То, сколько уже было сделано за пять лет в рамках плана, чётко даёт понимание, насколько он эффективный».

Всё, что делается в рамках плана, направлено на повышение благополучия жителей региона. В том числе жителей закрытых административно-территориальных образований, о которых раньше вспоминали по остаточному принципу.

В рамках первого этапа плана «На Север – Жить!» была запущена программа по реновации ЗАТО, которая показала свою успешность. В следующие 5 лет проект продолжит работать.

Татьяна Сахарова, сенатор Совета Федерации Российской Федерации от Мурманской области: «Жители наших ЗАТО, точек дислокации воинских формирований, видят те изменения, которые существуют. Это и строительство новой школы в Североморске, которая была построена впервые за последние 30 лет. Больше 1000 детишек могут сегодня в современных условиях получать новые знания, есть уверенность в том, что у них будет замечательное будущего. Это появление новых детских садов и новых площадок, новых территорий для отдыха».

Огромный пласт работы предстоит в сферах образования и медицины, что тоже должно позитивно повлиять на качество жизни в Мурманской области. Например, в обновлённом плане «На Севере – Жить!» появился проект «Арктическая медицина», направленный на раннюю диагностику заболеваний. И этому направлению продолжат уделять внимание.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы Российской Федерации от Мурманской области: «Мы над этим уже работаем. В октябре состоится первое мероприятие. Здесь невозможно без результатов научных исследований и тех данных, которые у нас есть. Поэтому будут выработаны предложения, направленные в Министерство здравоохранения, чтобы была возможность применять это не только в условиях Мурманской области, а в условиях Арктической зоны».

Изменений много. И большинство из них предложили сами северяне. За время разработки плана со своими идеями в правительство обратились более 25000 человек. Впереди предстоит серьёзная работа. Всё ради того, чтобы Мурманская область стала самым благоустроенным регионом российской Арктики.