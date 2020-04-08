Андрей Чибис провёл прямую линию с предпринимателями Мурманской области

Напомним, бизнес-сообщество решило объединиться в соцсетях под хештегом #ЧибисПомоги, чтобы совместно с властью придумать, как можно облегчить участь малого и среднего бизнеса в период пандемии.

Малому и среднему бизнесу в России в период пандемии коронавируса приходится непросто. Некоторые компании закрылись, прибыли не приносят. В то же время предприниматели вынуждены платить арендную плату, а также зарплаты отпущенным по домам сотрудникам. В такой ситуации часть бизнесменов рискует разориться, их сотрудники останутся без работы. Чтобы избежать подобного сценария, бизнес Мурманской области обратился к региональной власти, чтобы узнать о мерах поддержки и внести свои предложения. Губернатор отреагировал и провёл прямую линию с представителями малого бизнеса.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Друзья, всем добрый вечер! Ко мне большое количество вопросов поступает: как будет развиваться ситуация с малым и средним бизнесом, какие ограничения нас с вами ждут? Специальная группа была создана в интернете. По крайней мере «Чибисhelp51». Я вот присоединяю сейчас наших коллег».

Во время беседы губернатор Мурманской области в очередной раз объяснил необходимость введённых мер по сдерживанию пандемии коронавируса в регионе. А также рассказал о действиях, которые власти принимают для помощи малому и среднему бизнесу. Так, в частности, для компаний будут значительно снижены налоги, а также снизят арендную плату. Более того, центр поддержки предпринимателей Мурманской области в период пандемии будет выдавать гранты не на открытие новых предприятий, а на поддержку существующих.

Татьяна Хоняк, предприниматель: «Из вчерашней встречи мы поняли, что губернатор настроен на сохранение жизни и здоровья граждан. Он идёт с нами на контакт, на базе площадки «Чибисhelp51» мы бы хотели создать совместный ресурс с правительством Мурманской области, который бы простым пошаговым языком объяснил, как получать льготы налоговые, как получить МРОТ, как получить однопроцентный займ».

Предложенные правительством меры теперь должна утвердить Мурманская областная Дума. После чего бизнес-сообществу объяснят, как ими можно воспользоваться.