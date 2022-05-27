Андрей Чибис провёл рабочую встречу с муфтием Духовного собрания мусульман России Альбиром Кргановым

Участники обсудили широкий спектр вопросов по двустороннему сотрудничеству и развитию государственно-конфессиональных отношений в регионе. Затронули участники и темы сложившейся в России экономической и политической ситуации.

Альбир Крганов подчеркнул, что в списке 48 недружественных стран нет ни одной мусульманской. По словам муфтия, страны, где ислам считается государственной религией, не присоседились к санкциям против России.