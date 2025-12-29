Андрей Чибис провёл совещание, посвящённое задачам, которые Президент России Владимир Путин поручил проработать по итогам заседания Государственного Совета

Основной темой итогового в этом году Госсовета стала подготовка кадров для экономики и других сфер развития нашей страны. Президент поставил задачу радикально изменить к этому подход, потому что мир меняется крайне быстро. А значит, нужно не просто успевать за изменениями, а опережать их, прогнозируя, какие специалисты будут востребованы и в каких именно отраслях.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы с вами этим занимаемся систематически: провели модернизацию наших колледжей, в «Родине» будем внедрять новые подходы к дополнительному образованию. Там дети будут получать, как раньше говорили, «профессии будущего», а сейчас мы понимаем, что это профессии настоящего».

Важные задачи стоят и перед Мурманским арктическим университетом, ядром которого станет IT-кластер. У региона есть все возможности для создания современного кампуса благодаря поддержке главы государства.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Крайне важно не просто стены построить, а подход поменять в университете».

В рамках совещания участники обсудили популяризацию рабочих профессий, обучение навыкам работы с искусственным интеллектом, поддержку участников СВО и их семей, профориентацию молодежи.