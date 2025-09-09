Андрей Чибис провёл выездное совещание на площадке реконструируемого здания бывшего кинотеатра «Родина»

Здесь создают Центр научно-технологического творчества.

Объект очень сложный и долгое время находился в аварийном состоянии. Строителям пришлось укрепить колонны, буквально по кирпичикам пересобрать несущие конструкции, сохранив при этом историческую ценность здания.

Юные северяне в Центре научно-технологического творчества, который откроют в стенах «Родины», будут изучать современные технологии, получать навыки креативных индустрий. Объект будет оснащён передовым оборудованием.

Сейчас здесь завершается благоустройство территории, ведутся некоторые работы по кровле, фасаду и инженерным системам. Готовится установка лифта, монтаж витражных конструкций, стеклянных ограждений балконов и галерей.