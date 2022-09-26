Андрей Чибис провёл заседание региональной призывной комиссии по частичной мобилизации граждан

На повестке было обсуждение ряда ошибок, которые военкоматы в регионах допускают во время мобилизации.

По словам губернатора Мурманской области, в нашем регионе тоже есть единичные жалобы от граждан.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы видим, что в ряде регионов страны наделаны серьёзные ошибки по призыву людей совершенно других категорий, не соответствующих приоритетам. Я очень прошу всех военкомов, глав администраций и нашего областного военкома, быть к этому очень внимательными, чтобы таких ошибок не допускать. Недопустимо отправлять в призыв тех, кто не соответствует тем приоритетным категориям, которые определены».