Андрей Чибис проверил благоустройство Мурманска

Новая детская площадка на улице Скальной, единственный в городе спортивный конькобежный класс и благоустройство дворов - на повестке ставшего уже традиционным совместного объезда Андрея Чибиса и Андрея Сысоева.

Первый объект, который посетил Андрей Чибис во время городского рейда - мурманская спортивная школа олимпийского резерва №4, расположенная по адресу переулок Казарменный, 2. Здесь тренируются дети единственного в городе спортивного конькобежного класса. Ребята совмещают общее образование и регулярные тренировки. Сейчас школьники тренируются в специально оборудованном зале на роликах.

Показательное выступление юных спортсменов сменилось уличной игрой. Следующий пункт объезда - недавно открывшаяся детская площадка на Скальной, 13. Школьники рассказывают главе региона, как прибежали играть сразу после уроков, потому что из-за учебной эвакуации занятия закончились раньше.

Площадка на Скальной главе региона понравилась. Но наш город, по мнению Андрея Чибиса, нуждается в большем числе таких объектов.

Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области: «Благоустройством нам нужно заниматься и заниматься, понятно, что те детские площадки, которые мы в этом году построили, кратно увеличили установку детских площадок, но нужно поставить еще в двадцать раз больше в ближайшие пять лет».

Андрей Чибис показал журналистам новое яркое граффити «На севере жить» и подчеркнул, что в преддверии полярной ночи важно наполнять Мурманск теплыми красками. Проверил глава региона и то, как прокладывают трубы в Ленинском районе. И тут уже замечание к технике безопасности - работать нужно в касках. Врио рассказал журналистам о своих намерениях бороться с рюмочными, которые расположены в жилых домах.

Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области: «Мы сейчас разрабатываем ужесточение требований с одной стороны, с другой стороны, мы одновременно с этим начнем проведение рейдов по закрытию таких заведений. Конечно, совершенно недопустимо, что в 50 метрах от социальных учреждений, от жилых домов можно размещать рюмочные эти и спаивать людей. Такой доступности алкоголя не должно быть».

Подводя итоги объезда, глава региона отметил, самое важное, чтобы город был удобен для человека и ориентирован на человека. В планах благоустройство придомовых территорий, освещения и тротуаров.